Gattina presa a fucilate: nel corpo una cinquantina di pallini

Una cinquantina di pallini da caccia sono stati trovati nel corpo di una gatta ferita lunedì 26 luglio nelle campagne di Spresiano. A denunciare l'accaduto è stata la proprietaria dell'animale, miracolosamente salvo.

Dalle radiografie è emerso che i pallini sparati sono arrivati fino a pochi millimetri dalla colonna vertebrale della gatta senza però compromettere nessun organo vitale. Per l'animale ci vorrà ora una lunga convalescenza per riprendersi dallo spavento e dalle ferite riportate. Su Facebook lo sfogo della padrona della gatta: «La stagione della caccia ha inizio il 19 settembre ma qualche cacciatore depresso ha pensato bene di iniziarla questa mattina (lunedì), facendo però un po' di confusione: generalmente in caccia si spara agli uccelli, non ai gatti». Non è sicuro però che a sparare alla gatta sia stato un cacciatore: l'inizio della stagione è ancora lontano e non è da escludere che la gatta sia stata vittima di una bravata sadica che avrebbe potuto costarle la vita. La proprietaria ha sporto denuncia contro ignoti.