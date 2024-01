Gatto bloccato da giorni su un albero, recuperato dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di martedì 9 gennaio i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti a Riese Pio X per il salvataggio di un gatto rimasto incastrato tra i rami di un albero in via Piave. L'animale è stato sedato e riportato a terra

Un gatto bloccato su un albero è uno degli interventi dei pompieri più stereotipati nell’immaginario collettivo ma fa parte dell’ordinamento dei vigili del fuoco soccorrere gli animali in difficoltà.

Nel primo pomeriggio di martedì 9 gennaio, in via Piave a Riese Pio X, ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto a recuperare un micio bloccato da giorni tra i rami dell'albero, incapace di scendere. Sedato dal veterinario, il gattino è stato messo in salvo dai pompieri che, prendendolo per la collottola sono riusciti a liberarlo dai rami in cui era rimasto incastrato.