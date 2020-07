Smaltimento illecito di pannelli fotovoltaici, operazione dei carabinieri del Noe

I Carabinieri del NOE di Genova, con la collaborazione di militari del NOE di Treviso e del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, nell’ambito di una strutturata attività investigativa coordinata dal Procuratore Aggiunto di Genova, Dott. Paolo D’Ovidio e dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Andrea Ranalli, hanno eseguito il sequestro preventivo, emesso dal Tribunale del capoluogo ligure, di uno stabilimento attivo nella commercializzazione di pannelli fotovoltaici e del suo contenuto, nonché dei moduli fotovoltaici presenti presso un'altra società di recupero rifiuti. L’attività investigativa da cui ha avuto origine il provvedimento è stata sviluppata dai Carabinieri del NOE di Genova e si inserisce in una più ampia strategia di monitoraggio e controllo della gestione, nonché delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in particolare di pannelli fotovoltaici, indicata dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma.

Le investigazioni, nel caso di specie, sono iniziate a seguito di ispezioni di container di una società vicentina avvenute nel Porto di Genova durante l’estate del 2019. Tali verifiche, che inizialmente avevano evidenziato irregolarità nelle modalità di trasporto, hanno successivamente fatto emergere una ben rodata modalità di gestione irregolare dei pannelli fotovoltaici derivanti dalla dismissione di grandi impianti dislocati in molte regioni italiane.

Il meccanismo messo in campo dagli indagati consisteva nella raccolta di ingenti quantitativi di pannelli dismessi dichiarati rifiuti per il solo tempo necessario a coprire il tragitto tra il luogo in cui venivano smontati e prelevati e l’impianto di trattamento. A questo punto, venivano rilasciate agli ignari produttori originari del rifiuto false dichiarazioni di distruzione dei pannelli e il contestuale recupero di materia (metalli vari, silicio, vetro, plastiche nobili e altre materie riutilizzabili). Tali attestazioni consentivano di richiedere al G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) la cauzione versata. Ai pannelli fotovoltaici, che non avrebbero dovuto più esistere, mediante l’apposizione di nuove matricole e attestazioni “standardizzate” di verifiche funzionali, veniva, dunque, fornita nuova vita.