Gestivano un giro di "belle di notte" in un club privé, patteggiano in due

"Pecchiamo tutti con la mente … i più coraggiosi lo fanno anche con il corpo". La frase che ne reclamizzava i servizi esclusivi e piccanti non è onestamente tra le più originali ma il luogo prometteva veri e propri fuochi d'artificio per chi fosse stato alla ricerca di "idee per socializzare" e fare "nuove conoscenze". In buona sostanza si trattava di posto dove era possibile fare incontri "trasgressivi" tra coppie dedite allo scambismo e dove, recitava la pubblicità del locale, si poteva trovare "la situazione più adatta alle proprie fantasie e alle proprie esigenze, rendendo l' esperienza il più eccitante e piacevole possibile". Ma il club privé "Le Rose" di Castelfranco sarebbe stato anche il teatro di un vero e proprio "mercato del sesso", con donne giovani e avvenenti disponibili a regalare qualche ora di piacere a quei clienti soli che non battevano chiodo e non riuscivano ad infilarsi nell'intimità delle coppie che lo frequentavano.

Il caso ha voluto però che tra le gentili signorine disponibili al divertimento, tutte straniere, ce ne fosse anche una che avrebbe avuito una "liason" con un agente delle forze dell'ordine. Che una volta raccolte le sue confidenze l'avrebbe convinta denunciare. Oggi 16 novembre due uomini (difesi dall'avvocato Aldo Pardo) si sono presentati di fronte al gup Marco Biagetti per l'udienza preliminare di un procedimento che li vedeva accusati in concorso di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. P.C, 67enne residente a Castelfranco Veneto e il 52enne albanese K.H hanno entrambi patteggiato, il primo un pena di 1 anno e 10 mesi mentre il secondo ha trovato un accordo con la Procura a 10 mesi di reclusione. Entrambe le condanne sono state sospese.

P.C e K.H, che all'interno del club svolgave il ruolo di portinaio, avrebbero tessuto le trame di questo mercato del sesso convincendo almeno quattro donne a concedersi dietro pagamento. I compensi dell'attività di meretricio finivano direttamente a loro, che poi avrebbero dato una percentuale di quanto incassato alle "belle di notte". Il 67enne, in particolare, avrebbe convinto una delle ragazze a prostituirsi dandole in cambio, oltre ad una parte del denaro, anche un alloggio in un piccolo monolocale adiacente al club.

Una delle giovani avrebbe avuto però una sorta di relazione con un agente delle forze dell'ordine. Venuto a conoscenza di quello che succedeva all'interno del privé l'uomo l'avrebbe convinta a presentare la denuncia querela. Le indagini che ne sono seguite avrebbero colto i due con le "mani nel sacco", inducendoli, una volta arrivato il conto della giustizia, a patteggiare.