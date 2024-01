Getta la figlia dal terrazzo e tenta il suicidio: bambina ricoverata a Treviso

Dramma in famiglia a Cinto Caomaggiore. Nella notte tra giovedì e venerdì un uomo ha gettato la figlia di cinque anni dal terrazzo al primo piano e poi avrebbe tentato di togliersi la vita, lanciandosi a sua volta. Sembra avesse in custodia la bambina in questi giorni, a casa sua, e che lì sia stato compiuto il gesto.

Sul posto l'intervento delle ambulanze del Suem di Venezia: l'elisoccorso, infatti, non è stato possibile a causa della nebbia. La piccola, in vita, è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove ora si trova ricoverata. Da quanto riferito dall'Ulss 2, la piccola è stabile, ricoverata in Pediatria al Ca' Foncello e non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Portogruaro, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

Anche il padre si trova in ospedale, secondo quanto riferito dalla procuratrice facente funzioni di Pordenone, Maria Grazia Zaina: «Non è stato adottato ancora alcun provvedimento - ha spiegato all'Ansa - perché siamo in attesa di capire dall'ospedale le condizioni psicofisiche dell'autore del gesto. Qualsiasi altra illazione al momento è prematura». La procuratrice ha precisato che si tratta di «situazioni delicatissime, che coinvolgono, come vittima, anche una minore in giovanissima età. Sino a che non saranno chiariti i contorni e, soprattutto, la situazione mentale dell'autore dell'azione non sarà definita dagli specialisti cui è stato affidato, questo ufficio non fornirà alcun dettaglio, tantomeno le generalità e ogni altro elemento che possa contribuire a identificare i protagonisti».