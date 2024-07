Giallo di Vidor: «Dubbi sull'attendibilità di chi era presente quella notte»

La Procura adesso nutre dei dubbi sull'attendibilità dei partecipanti al "rito sciamanico" in cui sarebbe morto Alex Marangon. «Se la domanda è quanto siano affidabili le parole delle persone presenti quella sera - ha detto oggi Marco Martani, Procuratore capo di Treviso - l'interrogativo è certamente pertinente. Se gli invitati al raduno avessero assunto sostanze proibite la loro lucidità, quando raccontano di aver cercato Alex subito dopo la sua sparizione, potrebbe essere stata inficiata da quello che hanno preso».

Il riferimento è a quanto i venti che erano all'abbazia di Santa Bona di Vidor avrebbero riferito ai carabinieri in relazione alle ricerche del 25enne di Marcon il cui decesso resta, a tutt'oggi, avvolto nel mistero. Sentiti per ben due volte dagli inquirenti avrebbero riferito di aver fatto scattare subito l'allarme e di avere avviato le ricerche nei pressi della terrazza da cui scende uno strapiombo di 15 metri e anche nel nel fitto della vegetazione. Qualcuno sarebbe persino sceso nel greto del Piave, dove il corpo sarebbe stato inghiottito dalle acque ricomparendo soltanto due giorni a circa otto chilometri di distanza, in un isolotto sul greto del fiume a Ciano del Montello. Soltanto dopo qualche ora, con Alex che non si trovava da nessuna parte, sarebbe partita la telefonata ai carabinieri.

Ma se Alex avesse assunto il decotto di ayahuasca è possibile se non probabile che lo stesso avessero fatto gli altri presenti. «Quelle tisane - ha proseguito Martani - potrebbero avere delle conseguenze a livello psichico molto forti. E quindi non sappiamo se i ricordi delle persone possano essere "annebbiati" dagli effetti psicotropi».

A questo punto decisivi saranno i risultati tossicologici su Alex, che saranno consegnati entro un mese. Sul fatto che le persone presenti alla "riunione" avessero bevuto qualche cosa oramai sembra che ci siano pochi dubbi. Si tratta soltanto di capire se la sostanza sia, come detto dai due "curanderos" una semplice purga o contenesse un principio attivo che è vietato in Italia. Se Alex fosse effettivamente caduto in preda agli effetti di queste "droghe" e se la Procura tornasse all'ipotesi iniziale di morte in conseguenza di altro reato, chi ha portato o reso disponibili queste infusi di erbe potrebbe essere automaticamente indagato per cessione di sostanze stupefacenti. A rischiare sarebbe astrattamente anche il proprietario dell'abbazia, ovviamente solo se si dimostrasse che sapeva come si sarebbe svolto l'incontro.

Intanto l'ultimo sopralluogo sul posto da cui il ragazzo potrebbe essersi gettato non ha messo in evidenza tracce di caduta né tanto meno di una aggressione. La morte di Alex, oltre due settimane, resta insomma un vero e proprio "giallo".