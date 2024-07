Giallo di Vidor, l'avvocato del conte Da Sacco: «Ecco perchè non credo all'ipotesi dell'omicidio»

«Volete sapere cosa ne penso io? Alex non è stato ucciso ma è caduto. Di testa, il che spiega come mai non siano state rinvenute lesioni anche alle mani. Le ferite, come del resto dice anche l'autopsia, sono compatibili con una caduta dall'alto. Perché il ragazzo è morto? Forse non era lucido e ha voluto tuffarsi. ma lo ha fatto dal punto sbagliato».

Cesare Dal Maso è l'avvocato del conte Da Sacco, il proprietario dell'abbazia di Santa Bona a Vidor che sarebbe stata teatro della tragedia che ha portato alla morte Alex Marangon, barman veneziano di 25 anni. Sessantenne, con una vasta esperienza in campo penale, Dal Maso si prende del tempo e poi afferma: «Non c'è un motivo, un movente, per cui chi era a quella riunione possa aver fatto fatto una cosa del genere. Sa dove è il problema? Che i partecipanti credono di praticare una medicina non convenzionale. Ci credo anche io? No, vengo da una famiglia di medici. Ma non è questo il punto: qualcuno vuole far passare la teoria dell'omicidio pescando a strascico nel torbido e accusando di gente che frequenta rituali "alternativi". Ma questa volta, secondo me, hanno decisamente sbagliato bersaglio».

«I cani molecolari degli investigatori - torna a dire Dal Maso - hanno battuto palmo a palmo la proprietà. Non hanno trovato nulla. Non ci sono segni, non ci sono elementi che conducano ad una “arma” del delitto. Né ci sono alberi spezzati o pezzi di tronco che sarebbero stati usati per colpirlo al corpo. La violenza dei colpi, se fossero intenzionali, sarebbe giustificata soltanto da un grande odio o rancore. Io non ho mai seguito un caso di omicidio, e nella mia esperienza ne ho "fatti" tanti, in cui non si trovasse una sola traccia».

L'avvocato del conte Da Sacco, che si dice «abbastanza certo sulla teoria dell'incidente» lascia comunque aperto una spiraglio per una seconda ipotesi: quella secondo cui Alex sarebbe rimasto vittima di balordi. «Le rive del Piave - dice - sono "affollate" di notte da spacciatori e gente ambigua. Ma la possibilità che qualcuno di loro abbia potuto colpire il ragazzo con tanta ferocia francamente la trovo comunque altamente improbabile».

Venerdì 28 giugno e sabato 29 circa una ventina di persone avevano partecipato alla riunione organizzata da Andrea Gorgi Zuin e dalla moglie Tatiana Marchetto, a cui hanno presenziato anche i "curanderi" sudamericani Johnny Benavides e un altro, in cui i presenti avrebbero assunto anche una tisana di ayahuasca, un potente allucinogeno. Gli esami tossicologici diranno se il 25enne abbia anche lui assunto o meno l'infuso dagli effetti psichedelici.