Muore durante l'escursione, ex sindaco a processo per omicidio colposo

Sono passati quasi tre anni ormai dal giorno in cui Gianfranco Burlini, ingegnere e manager della Forgital Italy residente a Paese, ha perso la vita sul Lagorai (in provincia di Trento), ai piedi del monte Castelletto e del Cimon Rava.

Una tranquilla escursione tra amici finita in tragedia dopo che un masso, staccatosi all'improvviso da un costone di roccia, aveva colpito in testa il 56enne, facendolo finire nella scarpata sottostante davanti agli occhi attoniti dei compagni. Oggi, come riportato da "Il Corriere del Veneto", dopo mesi di indagini e una prima richiesta di archiviazione respinta dai familiari della vittima, due persone sono finite a processo per la morte del manager di Paese. Una di queste è l'ex sindaco di Bieno, Luca Guerri, mentre l'altro indagato è Peter Gurndin, titolare di un'azienda di Aldino che si occupa di lavori boschivi. Il Gup di Trento, Enrico Borrelli, ha rinviato entrambi a giudizio per omicidio colposo. L'accusa contro l'ex primo cittadino è quella di non aver segnalato sul sentiero la presenza del cantiere dell'azienda di Gurndin. I compagni di escursione di Burlini sostengono che sul sentiero nessun cartello avisasse della presenza di un cantiere ma, la difesa, afferma che Guerri aveva firmato un avviso per vietare l'accesso al sentiero pochi giorni prima della tragedia. Inoltre, sempre la difesa, sostiene che il cantiere non era aperto il giorno in cui Burlini ha perso la vita e, soprattutto si trovava in un punto più basso rispetto a dov'è avvenuta la tragedia. Ipotesi che, se fosse dimostrata, escluderebbe anche il nesso tra la caduta del masso e il cantiere. I soccorritori intervenuti sul posto avevano ritenuto che il masso si fosse staccato per una tragica fatalità. La prima udienza del processo penale a Luca Guerri e Peter Gurndin è stata fissata per il 6 ottobre 2021.