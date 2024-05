Non lo vedevano da una settimana: operaio in pensione trovato morto in casa

Nessuno aveva più sue notizie da una settimana: sentendo che anche il telefono era spento, amici e vicini di casa hanno deciso di dare l'allarme a carabinieri e vigili del fuoco, facendo la tragica scoperta: Gianni Aggio, operaio in pensione di 64 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Aggio viveva solo nella sua casa di via Papa Luciani, a Castello di Godego: fatale un malore che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari senza lasciargli il tempo di allertare i soccorsi. I militari dell'Arma hanno escluso la possibilità di una morte violenta: sul cadavere non c'erano segni di violenza e la porta era chiusa a chiave dall'interno. Il cellulare, dopo aver squillato a vuoto per giorni, si era spento, facendo presagire il peggio ad amici e vicini. Originario di Fanzolo, frazione di Vedelago, Aggio si era trasferito a Castello di Godego dopo la separazione dalla moglie. Per anni aveva lavorato come operaio in una ditta di Resana: molto legato al figlio, era una persona molto riservata, tranquilla ma volenterosa. A Castello di Godego lo ricordano oggi come volontario della Pro Loco, sempre a disposizione per fare sorveglianza durante le manifestazioni in paese. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.