Gianpaolo Dozzo trovato morto a 69 anni: era stato sottosegretario della Lega

La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno: Gianpaolo Dozzo, ex sottosegretario della Lega Nord, è stato trovato morto questa mattina, martedì 4 giugno, nel giardino della sua abitazione a Quinto di Treviso. Aveva 69 anni ed era uno dei politici trevigiani più noti nella Marca.

La carriera

In politica Dozzo era entrato nel 1985, restando per quattro legislature consecutive in consiglio comunale a Quinto di Treviso tra le file dell Lega Nord. Eletto alla Camera dei Deputati, è stato sottosegretario di Stato nel Governo Berlusconi, vicepresidente del Parlamento del Nord nel 2011 (eletto da Roberto Calderoli) e nel 2015 era entrato nel consiglio federale della Lega.

Il lungo addio

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Primo tra tutti quello del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia: «Dozzo era una figura storica nella Lega, segretario della mia sezione quando mi sono iscritto oltre 30 anni fa, la sua scomparsa mi lascia sgomento. Mi stringo alla famiglia, ai militanti della Lega e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

Mario Conte, sindaco di Treviso, aggiunge: «Uomo di spicco della Lega, una persona perbene, di grande disponibilità, presenza e attenzione al territorio, un esempio per gli amministratori e per tutti coloro che si avvicinano alla politica. La morte di Gianpaolo mi rattrista molto. Porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia».

L'assessore regionale Federico Caner ha invece ricordato Dozzo con queste parole: «Ciao Giampaolo, non ti dimenticheremo. Punto di riferimento della Lega trevigiana per noi giovani che negli anni 90 stavamo muovendo i primi passi nella vita politica cittadina. Un uomo di grande spessore, politico ma soprattutto umano. Un amico, un precursore e un collega di tante battaglie. Non trovo le parole per dire quanto grande sia il buco che lascia nelle nostre vite».

Il deputato leghista Gianangelo Bof aggiunge: «Un grande uomo della Lega già sottosegretario all'Agricoltura, ma sopratutto un grande saggio, sempre pacato mai sopra le righe, persona intelligente ed educata. La sua memoria sarà sempre viva nei nostri cuori. Condoglianze alla famiglia».