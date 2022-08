Malore in casa, inutili i soccorsi: Gianpaolo muore a 60 anni

Pieve di Soligo in lutto per la scomparsa di Gianpaolo Lucchetta, il 60enne colpito da un malore improvviso giovedì mattina, 11 agosto, poco prima di mezzogiorno.

Lucchetta si trovava nel suo appartamento di Via Sartori (dove viveva da solo) quando un arresto cardiaco l'aveva fatto cadere rovinosamente dalle scale. A dare per primi l'allarme erano stati i vicini di casa che si erano accorti dell'uomo visto riverso a terra dalla finestra. Sul posto si erano precipitati l'elisoccorso del Suem 118 e i vigili del fuoco per aprire la porta d'ingresso bloccata. Trasportato a Treviso in elicottero, il 60enne è spirato dopo un breve ricovero. A piangerlo oggi ci sono i parenti e tutti coloro che l'hanno conosciuto e stimato in vita. Il funerale avrà luogo mercoledì 17 agosto alle ore 17 nel Duomo di Pieve di Soligo. Terminate le esequie la salma verrà tumulata nel cimitero di Pieve di Soligo.