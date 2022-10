Minacciato mentre va a funghi, assolto il proprietario del terreno

Doveva essere una "scampagnata" per funghi ma, a detta del 50enne, residente a Treviso, ben presto la giornata si era trasformata in un incubo: il terreno in cui l'uomo aveva trovato una discreta quantità di funghi era in realtà un proprietà privata e il titolare del fondo, un 40enne di Giavera, non solo gli aveva intimato di lasciare il "raccolto" ma l'avrebbe anche minacciato con un coltello, oltre ad avergli danneggiato l'automobile.

Il 40enne era così finito a processo con l'accusa di esercizio arbitrario della proprie ragioni, minaccia e danneggiamento. Ma il giudice Francesco Sartorio, al termine del dibattimento, lo ha assolto. Non ci sarebbero infatti le prove del fatto che avrebbe affrontato il 50enne con un'arma da taglio e che avrebbe preso a calci il cofano dell'auto, parcheggiata poco distante.

La storia era accaduta nell'autunno del 2018. Il trevigiano era impegnato in una escursione sul Montello che, di quella stagione, è un posto rinomato per andare a funghi. Durante la raccolta non si è però accorto che il proprietario di quello che era un terreno privato e recintato lo stava osservando. Quando i due sono venuti in contatto il 40enne si sarebbe prima fatto consegnare i funghi, poi avrebbe minacciato il 50enne con un coltello, intimandogli di andarsene. Raggiunta la vettura l'escursionista si era accorto che erano presenti dei danni alla carrozzeria, all'altezza del cofano. Ha fatto "uno più uno" ed è andato dai carabinieri a sporgere denuncia.

L'imputato, difeso dall'avvocato Diego Melioli, aveva sempre rimandato al mittente le accuse sostenendo che in effetti aveva intimato all'intruso di andarsene ma negando di aver utilizzato un coltello per risultare più convincente. E soprattutto aveva ripetuto di non aver neppure toccato la macchina del 50enne.