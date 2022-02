Esalazioni di monossido di carbonio da una stufa a legna, anziano muore asfissiato

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio, a Cusignana di Giavera del Montello in un'abitazione di via Colombere. Un uomo di 82 anni, Sergio Ceneda, è morto asfissiato dalle esalazioni di monossido di carbonio scaturite da una sfufa economica a legna. A lanciare l'allarme ai soccorritori è stata una vicina di casa, preoccupata non vedendo l'uomo. Quando i vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'edificio per l'anziano non c'era ormai più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione da parte di medico e infermieri del Suem 118. Sul posto anche i carabinieri di Montebelluna che hanno svolto gli accertamenti del caso, oltre alla polizia mortuaria di Montebelluna.