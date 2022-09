La moda e l'amore per gli altri, a 31 anni si spegne il sorriso di Federica

Ha combattuto per due anni, come una guerriera, con coraggio, dopo una diagnosi, terribile, di un tumore. Giovedì scorso il suo cuore si è fermato per sempre. Sono ore di grande cordoglio a Nervesa della Battaglia per la scomparsa, ad appena 31 anni, di Federica Venturini. In molti la ricordano come sempre attenta agli altri, una passione che la aveva portata ad essere impegnata nel sociale, ma anche fortemente legata al suo lavoro. Da appassionata di moda e dotata di una grande creatività, Federica si era diplomata all'istituto Ipsia Carlo Scarpa di Montebelluna, come "tecnico per l'abbigliamento e la moda": da tempo lavorava come specialist al negozio "Piazza Italia" di Montebelluna, incaricata di esporre gli abiti e sistemare i manichini. Federica lascia i genitori Gianfranca e Vito, oltre al compagno Mauro. Il funerale di terrà domenica 4 settembre alle 16, presso la chiesa di Nervesa della Battaglia. Il rosario è invece previsto domanica sera alle 20, sempre presso la stessa chiesa.