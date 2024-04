Tragica escursione con le amiche, fissato il funerale di Elena Agostoni

Si svolgerà giovedì 2 maggio alle 15.30, presso la chiesa parrocchiale di Cusignana di Giavera del Montello, l'ultimo saluto ad Elena Agostoni, la 55enne morta tragicamente ieri, 28 aprile, mentre stava facendo un'escursione con due amiche nel "bosco delle Penne mozze" a Cison di Valmarino. La donna, dirigente comununale nel municipio di Vedelago e coordinatrice dell'associazione dei Comuni della Marca occidentale (in precedenza aveva lavorato per molti anni anche nel Comune di Volpago del Montello), è precipitata da un sentiero, finendo in un dirupo, ed è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Elena Agostoni, separata da tempo, lascia le figlie Fernanda e Chiara, la sorella Brandoria e il fratello Enrico. Il rosario sarà recitato la sera del 1° maggio, alle 19.30, nella chiesetta della Madonna delle Grazie.

Continuano ad essere molti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia della 55enne che tutti ricordano per la grande preparazione e perizia sul lavoro. «Elena non era una semplice dipendente ma era una mia collaboratrice in quanto aveva il ruolo di vicesegretario del Comune di Vedelago e si occupava principalmente degli organi istituzionali e quindi di tutto quel che riguarda la segreteria del sindaco e segli organi istituzionali ovvero assessori, consiglio comunale e quan'altro» spiega il sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano «aveva anche il compito di gestire l'anagrafe pubblica: un ruolo e una funzione importantissima in quel di Vedelago, tutti la conoscono anche per questi motivi».

In mattinata, nel Comune di Vedelago, c'era forte cordoglio tra i colleghi che la ricordano per la gentilezza e la disponibilità nei confronti di tutti: nell'ufficio in cui lavorava la donna è stato lasciato un fiore ed un messaggio, una canzone di Lucio Dalla. In serata la 55enne sarà ricordata nel corso del consiglio comunale che è stato fissato per stasera. Nei prossimi giorni un'iniziativa sarà inoltre organizzata da tutti i Comuni della Marca occidentale per commemorare Elena

«Ieri la notizia ci ha preso in contropiede, non ci aspettavamo una cosa di questo tipo, si fa fatica oggettivamente a dare delle risposte, capire delle motivazioni» chiude Romano «Elena lascia a noi un vuoto difficilmente colmabile e su cui credo ci sarà una profonda riflessione da parte nostra, non è semplice trovare una persona così disponibile: L'unica cosa che sapeva dirmi era: "Sindaco se ha bisogno mi chiami pure tranquillamente", io non l'ho mai chiamata perchè non è nel mio stile disturbare i miei collaboratori ma lei era sempre disponibile e mi ha dato questa massima disponibilità fin dal primo giorno da quando sono stato eletto. Io non la conoscevo prima perchè non ero ne' consigliere comunale ne' assessore e quindi l'ho conosciuta undici mesi fa ma la sua grande disponilità e la sua grande pazienza nel mettere insieme le varie difficoltà che ci sono nel coordinare le persone e nell'affrontare le problematiche che riguardano le persone, aveva una capacità enorme da questo punto di vista».