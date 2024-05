La figlia Fernanda: «La mamma, una donna forte che si faceva in quattro per noi»

Al termine delle esequie di Elena Agostoni sono state lette alcune dediche per ricordare la 55enne. La più toccante è stata senza dubbio quella della figlia Fernanda che ha letto un breve testo anche a nome della sorella Chiara, devastata dal dolore per la perdita della madre.

«Non è facile esprimere a parole per dire quanto fosse bella la nostra mamma» ha detto Fernanda «molti di voi conoscevano la dottoressa Agostoni, una donna professionale, riservata, puntuale e tanto dedita al suo lavoro ma per me e Chiara era sempre la mamma che ci faceva sempre il the quando eravamo giù, la mamma che ci portava a vedere i mattoni al cinema Edera, a cui ci eravamo anche tanto appassionate, la mamma che si prendeva cura del giardino e di cui era molto orgogliosa, la mamma a cui potevamo raccontare tutto senza timore. Molti di voi, quando parlano di nostra mamma, ribadiscono che avrebbe fatto di tutto per noi ma veramente l'ha già fatto. Per fare alcuni esempi mi ricordo di quando ero piccola e la trovavo in cucina a tarda notte a cucire i vestiti per il saggio di pattinaggio di me e mia sorella Chiara, pajette per pajette, o come quando si fece otto ore di macchina, con la sua amica Stefania, durante una tempesta di neve, per venirmi a prendere a Monaco. Questa è la mamma che amavamo tanto, una donna forte che si faceva sempre in quattro per non farci mancare niente. Ma io voglio ricordarla felice come quando suonava il pianforte, la maestra diceva molto bene, fiera come quando ha imparato l'arte della griglia, felice come quando cantavamo insieme e spensierata come quando ci indicava le costellazioni sotto il cielo stellato di casa nostra. Vorremmo tanto poterla stringere di nuovo, la nostra mamma tanto scherzosa e gioiosa, averla sempre a tavola con noi. Vorrei concludere con una frase di De Andrè che sarebbe piaciuta tanto a mia mamma: "E come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose"».

«Carissima Elena, come cantava Guccini, voglio ricordati com'eri, voglio pensare che ancora vivi» ha detto la sorella di Elena, Brandoria «voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora sorridi, voglio ricordare il tuo sorriso, le prime vacanze al mare, sole io e te, in spiaggia o come quando stavamo ore al sole, come lucertole, coperte di olio solare sulla pelle, a quando mi hai consigliato giurisprudenza, come te, e ogni volta che non capivo qualcosa eri sempre pronta a spiegarmela, a quando la sera bisticciavamo perchè tu volevi leggere e io volevo che tu spegnessi la luce per dormire, a quando condividevamo segreti, le prime cotte, i primi amori mentre le canzoni di Claudio Baglioni ci facevano da colonna sonora, a quando appena tornata dall'ospedale con Bruno ti ho trovato a casa mia perchè volevi essere la prima a tenere in braccio il tuo nipotino, a quando hai stretto al petto la tua Chiara, un momento di gioia immenso che si è ripetuto anche con la nascita di Fernanda, due splendide ragazze, i tuoi gioielli, il tuo orgoglio più grande, hai vissuto per loro, un'amore così grande che supera i confini del cielo e della terra. Ripenso a quando abbiamo iniziato a suonare il pianoforte, tu mi hai spronato anche in questo, sei stata la mia musa con il Diritto e con Bach. Quante volte abbiamo suonato insieme quei brani? Ma perchè ci hai lasciato così presto? Non è giusto, ricordati che vivrai sempre nei nostri cuori, nel mio, in tutti noi. Voglio ricordarti comìeri, voglio pensare che ancora vivi e che ancora oggi mi ascolti e sorridi. Proteggici da lassù, assieme alla mamma e al papà: ti vogliamo bene e ti abbracciamo forte».

Sono intervenute inoltre un'amica che ne ha tracciato un profilo e infine la cognata, Cristina, che ha idealmente accarezzato le figlie di Elena, molto provate da questa terribile prova.