Condannato per guida in stato di ebrezza, 48enne finisce agli arresti domiciliari

Una condanna per guida in stato di ebrezza, dovuta ad un controllo avvenuto nel luglio del 2014 a Giavera del Montello, è diventata definitiva e così, a distanza di quasi otto anni, un 48enne di Povegliano è finito agli arresti domiciliari: dovrà trascorrere in questo modo i prossimi otto mesi, tanto era stata la condanna nei suoi confronti. L'uomo, con vari precedenti penali in materia di codice della strada, è stato formalmente arrestato ieri pomeriggio, 28 maggio, dai carabinieri della stazione di Volpago del Montello che hanno eseguito così un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Disbrigate le formalità di rito, l'arrestato è stato posto in detenzione domiciliare presso la sua abitazione