Incendio alla Debby Line, l'ipotesi dei led delle scarpe da ginnastica

Potrebbe essere stata una scatola contente scarpe con le luci Led incorporate a scatenare il vasto incendio che martedì 4 aprile, a Cusignana, ha distrutto 10 mila metri quadrati dello stabilimento dove la Debby Line, azienda della logistica, aveva uno dei propri magazzini. Questa una delle possibili spiegazioni del rogo che ha devastato il centro del capannone, dove si trovano anche i server aziendali dedicati alla gestione dei computer e i muletti.

Le luci verrebbero spente quando arrivano dalla siti produttivi ma, nel corso dei vari passaggi (ad esempio dai centri dei grossisti) sarebbe pratica comune quello di "accenderle" e poi metterle in stand by. Uno di questi modelli avrebbe però avuto l'illuminazione attivata e potrebbe essersi surriscaldato. Ma non è escluso neppure il malfunzionamento delle "pistole" utilizzate per la sigillatura, così come anche un corto circuito che avrebbe interessato i computer adibiti a server per gestire la distribuzione.

La Procura, che ha aperto un fascicolo per ora senza reato né indagati e ha disposto il sequestro dell'area interessata dalle fiamme (che conteneva almeno 20mila paia di scarpe, magliette e altri capi d'abbigliamento, tutti andati distrutti per un danno che per le stime iniziali sarebbe di diverse centinaia di migliaia di euro) ha dato mandato ai pompieri e ai Carabinieri di Montebelluna di compiere i campionamenti. L'attenzione degli investigatori si starebbe concentrando su quelle aree dove l'incendio si è sprigionato in maniera più violenta, alla ricerca, in prima battuta, delle tracce di eventuali acceleranti che potrebbero rappresentare un indizio della matrice dolosa.