Cade in discesa durante un giro sul Montello, ferito un 48enne

Brutta disavventura nella mattinata di oggi, 6 febbraio, per un cicloamatore padovano di San Martino di Lupari, M.Z., di 48 anni. L'uomo, in sella ad una mountain bike, è rimasto ferito seriamente a causa di una brutta caduta in discesa mentre stava affrontando la discesa della presa 14, a Giavera del Montello. Il 48enne, nella caduta, ha colpito violentemente il volto su una pietra, riportando lesioni che hanno richiesto l'intervento immediato di medico e infermieri del Suem 118 che hanno soccorso il cicloamatore sul posto, trasportandolo poi d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'uomo non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.