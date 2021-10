Nonno Nanni piange la scomparsa di Paola Lazzarin

Nella sera di mercoledì 13 ottobre, nella sua casa a Giavera del Montello, è venuta a mancare, dopo una lunga malattia, Paola Lazzarin, che faceva parte della Famiglia Lazzarin, proprietaria dell’azienda Nonno Nanni. Era figlia di Luigi e sorella di Gianni Lazzarin. Ad annunciarlo con profondo dolore, le famiglie Marangon e Lazzarin che hanno accompagnato e sostenuto Paola nel suo percorso di vita. Nata il 21 luglio del 1962, la figlia di Luigi Lazzarin, da giovane, aveva lavorato attivamente in azienda insieme ai cugini, per poi decidere di dedicarsi completamente ai suoi impegni di moglie e mamma, ma senza mai allentare il proprio attaccamento all’azienda di famiglia e a chi ne faceva parte.

Di lei si ricorderanno la tenacia, la vitalità e l’incredibile nobiltà d’animo. Ha lottato contro la malattia fino alla fine con grande dignità e resilienza, stringendo vicino a sé il marito e i suoi tre amati figli. Conosciuta in azienda, come in tutta la comunità locale, Paola si è sempre distinta per la sua umanità e la capacità di coinvolgere positivamente quanti le stavano accanto, grazie al suo spiccato entusiasmo nei confronti della vita.

Lascia il marito Ivo, i figli Mariateresa, Alessio e Valentino, il papà Luigi, la mamma Emma, il fratello Gianni, i cugini e quanti, in Nonno Nanni, hanno avuto modo, in passato, di fare la sua conoscenza. La famiglia desidera ringraziare tutto il personale medico del SIAD, Servizio Infermieristico di Assistenza Domiciliare che con amorevoli attenzioni si è preso cura di Paola nei suoi ultimi mesi di vita. I funerali sono fissati per il giorno sabato 16 ottobre alle ore 10.00 presso la Chiesa Storica di Giavera del Montello. La recita del Santo Rosario si terrà invece venerdì sera 15 ottobre alle ore 19.30 presso la Cripta della Chiesa di Giavera del Montello.