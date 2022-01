Ubriaco molesta barista e clienti, devono intervenire i carabinieri

Due arresti nelle ore scorse operati dai militari dell'Arma in provincia di Treviso. A Giavera del Montello un 39enne di origini marocchine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di mercoledì 13 gennaio, lo straniero, completamente ubriaco, stava molestando il titolare e alcuni avventori di un bar che avevano richiesto l'intervento dei carabinieri, e all'arrivo della pattuglia del Radiomobile della Compagnia montebellunese ha continuato nei suoi atteggiamenti minacciosi e sopra le righe anche contro i militari, rendendo così necessaria la sua immobilizzazione forzata. Nessuno comunque riportava lesioni.

A Zero Branco, i carabinieri inoltre hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Treviso a carico di un 27enne del Burkina Faso poiché lo straniero, già agli arresti domiciliari per reati contro la persona commessi nel maggio scorso, non aveva rispettato le prescrizioni previste dal proprio stato di detenzione, come riscontrato dagli stessi militari dell'Arma ed è stato quindi condotto in carcere.