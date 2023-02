Schianto frontale, sabato l'ultimo saluto a Giorgia Pizzinato

Sabato 18 febbraio, una settimana esatta dopo il tragico incidente costatole la vita, Tezze di Piave darà l'ultimo saluto a Giorgia Pizzinato. I funerali della 27enne si terranno alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale della frazione di Vazzola. A piangerla ci saranno papà Lucio, molto conosciuto come organizzatore di eventi e manifestazioni a Borgo Malanotte, mamma Giovanna, nonni, zii e tantissimi amici ancora increduli per quanto accaduto a Giorgia.

Sabato scorso la 27enne stava percorrendo Via San Pio X a Mareno di Piave quando la sua Citroen C3 è finita frontalmente contro una Fiat 500L guidata da una 38enne di Arcade. Giorgia è morta sul colpo, troppo violento l'impatto tra i due veicoli. Una tragedia avvenuta a poche ore di distanza dalla morte del piccolo Eduard Bressaglia, morto a soli 4 anni a Spresiano, lungo la Pontebbana. Sull'incidente costato la vita a Giorgia Pizzinato è in corso un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Venerdì sera, alle 19.30,il santo rosario in memoria della 27enne. A chi vorrà partecipare al funerale i familiari di Giorgia non chiedono fiori ma eventuali offerte che saranno devolute in beneficenza.