Rubati i fiori dal luogo dove morì la figlia, sfogo del padre sui social

Un mazzo di fiori posato a terra nel luogo dove, esattamente un anno fa, Giorgia Pizzinato aveva perso la vita a soli 27 anni. Un dolore impossibile da cancellare per mamma Giovanna e papà Lucio che, in questi giorni, erano tornati in via San Pio X a Mareno di Piave, nel luogo dove Giorgia aveva perso la vita a bordo della sua Citroen C3, finita frontalmente contro una Fiat 500L guidata da una 38enne di Arcade.

Giorgia era morta sul colpo, troppo violento l'impatto tra i due veicoli. A un anno esatto di distanza papà Lucio aveva portato alla figlia un mazzo di rose, come a dirle che non potrà mai essere dimenticata. Fino a ieri sera, martedì 13 febbraio, il mazzo di fiori era ancora a bordo strada ma, tra la notte scorsa e la mattinata odierna, ignoti hanno rubato la composizione floreale dal luogo dell'incidente proprio nel giorno di San Valentino. Difficile non collegare il furto alla festa degli innamorati pensando che qualcuno li abbia riciclati dopo averli rubati, pur di non spendere qualche euro in fioreria.

Lo sfogo

Un furto meschino e ignobile che ha portato papà Lucio a pubblicare un post di sfogo sui social: «Il primo istinto sarebbe lasciare il post senza alcun commento - le sue parole -. Ieri sera i fiori erano li, poi, anche se un po' me la sono voluta vista la concomitanza con San Valentino, è prevalsa in me la voglia di fare un grande augurio a quella donna o donne che riceveranno quelle rose. E l'augurio è che trovino la persona giusta per condividere la vita insieme e non qualcuno che per risparmiare qualche euro ha pensato bene di raccogliere quei fiori! Ve lo auguro davvero con tutto il cuore».