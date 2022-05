Lunedì alle ore 16, nel tempio di San Nicolò, i funerali. In prima fila, a pochi metri dal feretro, l'ex sindaco Gentilini ha partecipato alla cerimonia visibilmente emozionato. Presenti in chiesa anche il sindaco Mario Conte e gran parte dell'attuale giunta comunale a testimonianza del segno profondissimo lasciato da Banderali all'interno della politica trevigiana. «Un uomo straordinario, garbato e disponibile, che dopo la lunga militanza a Ca’ Sugana è stato un sempre attivo e presente nell’associazionismo» il ricordo dei molti presenti alla cerimonia.

Treviso ha dato lunedì pomeriggio, 23 maggio, l'ultimo addio a Giorgio Banderali. Storico capo di gabinetto del Comune di Treviso dal 1994 al 2014, per ben 38 anni ha lavorato al servizio dell'amministrazione pubblica comunale del capoluogo, prima all'ufficio tributi (era il 1978), poi all'ufficio anagrafe e infine alla segreteria generale.

/ Via San Nicolò, 50

Addio a Giorgio Banderali, in centinaia per i funerali: Gentilini in prima fila