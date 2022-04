Giovane viene accoltellato sotto ad un condominio: subito fermato l'aggressore

E' stato trovato sanguinante sotto ad un condominio con una seria ferita all'addome e per questo trasportato poi d'urgenza in ospedale Ca' Foncello per sottoporsi a tutte le cure del caso. E' questo quanto è accaduto giovedì notte sotto ad un condominio all'inizio di viale Monfenera a Treviso, appena fuori dalle Mura. Un 25enne di origini spagnole, e residente a Villorba, è stato difatti accoltellato da un altro giovane al culmine di una lite. Come riporta "la Tribuna", l'episodio è avvenuto dopo le 22 tra urla e bidoni della spazzatura rovesciati, ma fortuna ha voluto che un passante assistesse alla scena e chiamasse così subito i soccorsi. Sul posto sono quindi giunti i carabinieri, la polizia ed il Suem 118 che ha immediatamente portato in ospedale il ragazzo che è stato poi sottoposto ad una Tac per valutare le sue condizioni di salute a seguito della ferita riportata. Fortunatamente, nonostante il taglio il ragazzo è stato considerato fuori pericolo. Ancora comunque poco chiare le cause che hanno portato al litigio i due ragazzi, ma secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine sul luogo del delitto sarebbe già stato ritrovato il coltello usato dall'aggressore, tanto che lo stesso (un sudamericano) è stato poi rintracciato presso la sua abitazione e denunciato pe porto abusivo di ama da taglio e lesioni aggravate.