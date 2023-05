In giro con coltello e affilacoltelli, denunciato un 17enne

Nel corso di controllo in Via Castagnole, i carabinieri di Treviso hanno fermato un gruppetto di giovani e, in particolare, un 17enne di origine kosovara trovato in possesso di uno strumento per affilare coltelli della lunghezza di circa 30 centimetri.

Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per porto d'armi e oggetti atti a offendere. L'affilacoltelli è stato sequestrato dai militari dell'Arma che, poco dopo, hanno anche trovato e sequestrato un coltello "a mezzaluna" lasciato a terra poco distante da dove si trovava il gruppetto di ragazzi fermati.