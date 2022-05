Il popolo dei biker per l’ultimo saluto a JoJo: «Una forza della natura»

Pomeriggio di grande cordoglio e commozione a Quinto di Treviso dove circa 600 persone hanno riempito la chiesa parrocchiale di San Giorgio per l'ultimo saluto a Giovanna Vanin, scomparsa a 55 anni per i postumi di un grave malore. Il marito Luca Simionato, non potendo sopportare il dolore per la perdita della moglie, si è tolto la vita nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 maggio.

Martedì pomeriggio gli amici motociclisti hanno scortato in moto il feretro di JoJo. Strada bloccata al passaggio del carro funebre. Il rombo dei motori ha lasciato poi spazio alle parole dell'omelia affidata a don Stefano Bressan, parroco della parrocchia di San Giorgio, che ha descritto Giovanna come una vera e propria forza della natura. «La moto simboleggia la vita come un viaggio - ha esordito il parroco -. Giovanna era esuberante, solare, allegra, disponibile ad ascoltare e ad aiutare il prossimo. Una vera e propria forza della natura, ben voluta da tutti. Tenace e combattiva, aveva superato trapianto ed espianto del pancreas. A 20 anni aveva scoperto di avere il diabete ma Giovanna ha sempre conservato la gioia di vivere continuando a mettersi sempre in gioco. Ci lascia una persona davvero speciale, fiduciosi che questo non sarà un addio ma solo un arrivederci».