Funerali di Giovanna Vanin: «Persona speciale, la ricorderemo per sempre»

Quinto di Treviso si è riempita di motociclisti per l'ultimo saluto a Giovanna Vanin, 55 anni e un amore sconfinato verso la vita e le moto. Circa 600 le persone arrivate nella chiesa parrocchiale di San Giorgio martedì pomeriggio, 24 maggio. Tra loro anche l'artista Marco Varisco, l'ex sindaco Mauro Dal Zilio e l'attuale primo cittadino del paese, Stefania Sartori.

Proprio Sartori ha ricordato Giovanna Vanin con queste parole: «Una persona speciale, che porteremo sempre nel cuore per la forza che ha saputo dimostrare in questi anni affrontando sempre con il sorriso ogni tipo di avversità. Quinto oggi è piena di bikers, c'è molta solidarietà soprattutto in un momento difficile come questo. Bello che una giornata così particolare venga vissuta anche con un tocco di leggerezza come sarebbe piaciuto a Giovanna» conclude il primo cittadino.