Auto contro platano, fissati i funerali di Giovanni Colognese

Saranno celebrati lunedì 5 febbraio, alle 14.30, nel Duomo di Oderzo i funerali di Giovanni Colognese, il ragazzo di soli 20 anni morto giovedì 1º gennaio all'ospedale Ca' Foncello per le ferite riportate nel tragico incidente stradale avvenuto mercoledì sera a Gorgo al Monticano.

Giovanni lascia la sorella minore Emma, mamma Luigina e il papà Gianni, oltre a nonni, parenti e amici tutti. Una tragedia della strada che ha lasciato sconvolta nel dolore l'intera comunità opitergina dove la famiglia di Giovanni è conosciutissima. L'incidente era avvenuto mercoledì, poco prima delle 19.30. Giovanni era atteso in campo per l'allenamento con i compagni di calcio dell'Asd Evolution Team Chiarano. In via Palugai la Fiat 500 che il giovane stava guidando è finita fuori strada andandosi a schiantare contro un platano a lato della carreggiata. Violentissimo l'impatto costato la vita al 20enne che era stato ricoverato in condizioni critiche a al Ca' Foncello. Decine i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in questi giorni. Domenica 4 febbraio, alle 19.30, si terrà il rosario in memoria di Giovanni, sempre nel Duomo di Oderzo alle 19.30. Dopo la cerimonia funebre, invece, si proseguirà per il cimitero di Mansuè. La famiglia ringrazia fin d'ora quanti parteciperanno alla cerimonia. Sarà possibile, prima della cerimonia, dare un saluto al caro Giovanni presso la Casa Funeraria Frè di Gorgo al Monticano venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, domenica dalle 10 alle 12, lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 in poi.