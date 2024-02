Auto contro platano, i compagni di Giovanni: «Non ci vogliamo credere»

Sono ore drammatiche per i familiari di Giovanni Colognese: il 20enne di Oderzo uscito di strada mercoledì sera, 31 gennaio, a Gorgo al Monticano mentre era alla guida della sua Fiat 500 ha perso la vita all'ospedale Ca' Foncello nella mattinata di giovedì 1º febbraio.

Nato a Pordenone ma residente a Oderzo con i genitori e la sorella, Giovanni aveva frequentato le scuole elementari, medie e superiori all'Istituto Brandolini Rota di Oderzo. Iscritto all'università, aveva scelto Ca' Foscari. Un ragazzo pieno di vita, con un'enorme passione per il calcio. Giovanni veniva da una famiglia legatissima al calcio: il padre Gianni è stato allenatore delle giovanili di Opitergina e San Vendemmiano, Giovanni militava nell'Evolution Team Chiarano, la sorella Emma è arbitro. Giovedì mattina, 1º febbraio, ne è stato dichiarato il decesso per l'aggravarsi delle sue condizioni, già disperate. I compagni di squadra dell'Asd Evolution Team lo hanno ricordato con un lungo messaggio su Facebook: «Le tragedie arrivano quando meno te le aspetti: in una serata di metà settimana, sei li nello spogliatoio pronto ad andare in campo per l'allenamento settimanale, quando ti accorgi che manca un compagno e pensi: "avrà il turno in fabbrica", "sarà all' università per preparare l' esame" , "non starà tanto bene". Pensieri normali di tutti noi ma, dopo aver letto la notizia dell'incidente, ha preso forma una tragedia a cui non avremmo mai voluto credere. Oggi purtroppo dobbiamo ancora una volta scrivere di una disgrazia, l' ennesima che ha colpito il nostro territorio. Giovanni era in forza all'Asd Evolution Team. Non è facile trovare le parole in momenti come questo: un infinito abbraccio alla famiglia di Giovanni, non possiamo neanche immaginare lo strazio che stanno vivendo. Evolution Team, come società era come una seconda famiglia per Giovanni. Siamo vicini ai suoi cari per dirgli che in un momento così tragico non sono soli».