Muore in moto a 26 anni: fissati i funerali di Giovanni Di Napoli

Saranno celebrati venerdì 15 ottobre alle ore 15, nella chiesa di San Polo di Piave, i funerali di Giovanni Di Napoli, il 26enne vittima dell’ennesima tragedia della strada avvenuta domenica 10 ottobre, alle 10 di mattina, in Via della Colonna a Vazzola.

Il pubblico ministero della Procura di Treviso, la dottoressa Anna Andreatta, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia e ha dato il nulla osta per la sepoltura ai familiari che così hanno potuto fissare la data delle esequie del loro caro: Giovanni era conosciutissimo e ben voluto da tutti e saranno in tanti a voler dargli l’ultimo saluto stringendosi attorno a papà Elpidio, mamma Luisa e alla sorella gemella Eleonora, una famiglia distrutta dal dolore. Il papà di Giovanni ha voluto ringraziare l'impresa in cui il figlio lavorava, la Nuova Cml di Cimadolmo (azienda specializzata nel settore della metalmeccanica di precisione) che, spiega, «Ha avuto il coraggio di investire su un giovane assumendolo con un contratto a tempo indeterminato, che lo aveva completamente gratificato nella sua breve vita donandogli due anni magnifici dal punto di vista professionale».

Il sostituto procuratore ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile per stabilire con esattezza la dinamica, le cause e le responsabilità del tragico sinistro, iscrivendo nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, anche come atto dovuto per dargli modo di nominare eventuali consulenti tecnici di parte, il 30enne di Vazzola che, svoltando a sinistra per entrare in una laterale con la sua Volkswagen Golf, si è scontrato con la Ducati 889 del giovane sopraggiunto nella stessa direzione di marcia da Tezze verso Ponte della Priula, in fase di sorpasso. Un impatto terribile, in seguito al quale il motociclista è stato sbalzato dalla sua due ruote rovinando a terra dopo un volo di svariati metri e riportando traumi letali.

L'incarico per effettuare la perizia cinematica sarà conferito lunedì 18 ottobre, alle 13, in tribunale a Treviso, all’ingegner Pierluigi Zamuner. Una volontà, quella del magistrato, di fare piena luce sui fatti, accolta con particolare favore dai congiunti di Giovanni, che proprio per capire esattamente cosa sia successo quella maledetta domenica mattina, attraverso il responsabile della sede di Treviso, Diego Tiso, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., in collaborazione con l’avvocato Andrea Piccoli del Foro di Treviso. Studio3A ha messo a disposizione come consulente tecnico di parte per la famiglia Di Napoli l’ingegner Alberto Conte, che prenderà parte alle operazioni peritali, il cui inizio sarà deciso per l’appunto lunedì in sede di conferimento dell’incarico.