Schianto mortale in Treviso Mare: fissati i funerali di Giovanni Marino

Silea è in lutto per la scomparsa improvvisa di Giovanni Marino, il 22enne mancato all'affetto dei suoi cari venerdì 29 settembre dopo cinque giorni di ricovero all'ospedale Ca' Foncello. Fatali le lesioni riportate nello schianto in Treviso Mare di domenica 24 ottobre quando Giovanni, in sella alla sua moto Yamaha, è rimasto coinvolto in uno schianto violentissimo con altre due auto.

A piangerlo la mamma Maria Grazia, il papà Davide, i fratelli Enrico ed Elena, la fidanzata Elisa con la famiglia, i nonni Michele e Teresiana, gli zii, i cugini uniti agli amici e ai parenti tutti. La famiglia, in ricordo della generosità di Giovanni, invita chiunque parteciperà alla cerimonia a sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto Odv. Domani, martedì 3 ottobre, verrà recitato il santo rosario alle ore 19.30 nella chiesa di Silea. I funerali, invece, saranno celebrati mercoledì 4 ottobre partendo dall'ospedale Ca’ Foncello alle ore 15.10. La cerimonia avrà inizio alle 15.30. Dopo la celebrazione il feretro di Giovanni sarà tumulato nel cimitero di Silea.