Funerali Giulia Cecchettin, Conte: «Tutela delle donne ed educazione per gli uomini»

Alle ore 11 di martedì 5 dicembre il Veneto si è fermato per dare l'ultimo addio a Giulia Cecchettin uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta a soli 22 anni. Non solo bandiere a mezz'asta in tutti i palazzi istituzionali della regione ma anche diversi minuti di raccoglimento in supermercati, piazze e uffici nell'ora di inizio della cerimonia funebre. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, era presente nella Basilica di Prato della Valle a Padova in qualità di presidente Anci Veneto.

Questo il suo messaggio: «Oggi più che mai dobbiamo essere uniti per dare un segnale forte, di coesione e volontà di stare vicini alla famiglia di Giulia e, allo stesso tempo, dire basta alla piaga dei femminicidi. I sindaci del Veneto vogliono mettere in campo politiche attive insieme alle scuole, alle famiglie, alle società sportive, alle associazioni a tutela delle donne e nondimeno per l’educazione degli uomini» conclude Conte.

In occasione dei funerali di Giulia Cecchettin, la Provincia di Treviso si è unita nel cordoglio per la tragica perdita, aderento al lutto regionale decretato dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: oggi è stato osservato un momento di raccoglimento da parte delle dipendenti e dei dipendenti di tutta l'Amministrazione provinciale attorno alla panchina rossa del Sant'Artemio, in memoria di Giulia e di tutte le vittime di violenza. Contestualmente, sono state poste le bandiere a mezz’asta.

«Nell'esprimere profondo cordoglio per la perdita di Giulia, riunendoci attorno alla panchina rossa in memoria delle tante, troppe vittime di violenza – le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - che hanno perso la vita a causa di una disumanità atroce, abbiamo condiviso un minuto di riflessione, e di rumore, per trasmettere un messaggio di vicinanza e solidarietà alla famiglia Cecchettin e a tutti i famigliari delle vittime, ma anche per condividere l'urgenza di unirci nel contrasto alla violenza, in qualsiasi forma essa si manifesti, affinché questi tragici avvenimenti non si verifichino mai più».