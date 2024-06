Investita in strada Ovest: «Giulia continuerà a vivere nel nostro cuore»

Dolore e commozione venerdì pomeriggio, 14 giugno, nella chiesa del Sacro Cuore a Treviso per i funerali di Giulia Mauri, la 38enne travolta e uccisa da un furgone mentre pedalava in bici lungo viale della Repubblica, lo scorso 3 giugno.

La bara bianca di Giulia, adornata con rose bianche e un corona di fiori gialli e rossi, è arrivata nel sagrato della chiesa poco prima delle 15.45. Al seguito del feretro i mamma Paola sostenuta dal compagno di Giulia, Matteo. Assente alla cerimonia il padre di Giulia, Renato, gravamente malato. La scorsa notte la famiglia Mauri è stata colpita da un nuovo lutto: lo zio di Giulia, Giorgio, è mancato nel sonno. Troppo il dolore per la scomparsa improvvisa e prematura della nipote. Una tragedia che si è aggiunta all'enorme dolore per la scomparsa della 38enne. In chiesa erano presenti il sindaco di Treviso, Mario Conte, e, in divisa, tutte le compagne e i compagni del centro sportivo Ren Bun Kan di Treviso dove Giulia era diventata cintura nera di karate terzo dan. Prima dell'inizio della cerimonia è stata letta la lettera scritta dai genitori e dal compagno Matteo: «La morte di Giulia ha spezzato il cuore di tutta la comunità. La perdita improvvisa e tragica di Giulia ha lasciato un vuoto che nulla potrà mai colmare. Non c'è niente che possa lenire il dolore ma siamo certi che il sorriso, la gentilezza e la determinazione di Giulia continueranno a vivere nei nostri ricordi». Nella lettera i genitori e il compagno di Giulia hanno voluto ringraziare i soccorritori che per primi erano arrivati sul luogo della tragedia prestando le prime cure alla 38enne: «Speriamo che il passaggio lieve e prezioso di Giulia nella vita di ognuno di noi possa vivere per sempre nei nostri cuori».

A celebrare il funerale sono stati don Giovani, parroco del Sacro Cuore e don Tiziano Rossetto, parroco di San Pelajo dove Giulia e Matteo vivevano da un anno, inserendosi a pieno nella comunità. Nell'omelia don Tiziano ha ricordato Giulia con queste parole: «La morte di Giulia ci ha lasciati con un enorme senso di smarrimento. Ogni piccolo particolare le dava gioia: da raccogliere un fiore a ricevere un messaggio. Giulia si sentiva amata dai suoi cari e aveva saputo coltivare uno spazio interiore dove coltivava l'amore». All'uscita del feretro dalla chiesa i compagni del centro Ren Bun Ken hanno annunciato una raccolta fondi a favore dei ragazzi che non riescono a fare sport. Il ricavato sarà donato all'assessorato allo Sport di Treviso.