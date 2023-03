Macelleria Stecca in lutto, addio a Giuseppina De Pieri

"Non piangete la mia assenza, sentitemi vicina e parlatemi ancora, io vi amerò dal Cielo come vi ho amati in terra". Sono queste le parole scelte dai familiari per l'epigrafe di Giuseppina De Pieri, per tutti "Beppa", mancata venerdì 17 marzo all'età di 84 anni.

Vedova di Agostino Stecca, fondatore dell'omonima macelleria oggi in Borgo Cavour, Giuseppina viveva a Santa Maria del Sile ed era una trevigiana doc. Nel luglio del 1961, insieme al marito Agostino e al fratello di lui, Gianni, avevano aperto la prima macelleria in via Riccati. La macelleria Stecca, passata nelle mani del figlio Valter negli anni 80, si è poi affermata sempre più sul mercato e, dall'ottobre del 2011, è aperta in Borgo Cavour in un locale completamente rinnovato che ha permesso di introdurre anche un reparto gastronomia. La macelleria ha così sviluppato negli anni una notevole esperienza nella produzione di insaccati nostrani, curando sempre con grande attenzione la scelta delle carni. Annoverata fra i negozi storici della città, è rimasta una delle poche macellerie ancora aperte dentro le Mura di Treviso, punto di riferimento non solo per i residenti ma per chiunque cerchi la qualità- Oggi è ancora a conduzione familiare grazie a Valter e Cristiana aiutati dalle figlie Emanuela e Maddalena, il marito Fabio e ancora Toni, Francesco ed Enrico. Giuseppina era rimasta vedova nel 2021 quando il marito Agostino era mancato anche lui all'età di 84 anni. A piangerla oggi i figli Valter, Anna e Alessandra, la nuora Cristiana, il genero Francesco, gli amati nipoti e pronipoti, le sorelle Pierina e Maria, le cognate, i cognati, parenti e amici tutti. Già fissata la data dei funerali che saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Santa Maria sul Sile martedì 21 marzo alle ore 15. Per chi vorrà partecipare, i familiari hanno chiesto non fiori ma eventuali offerte che saranno devolute all'associazione "Il Filo di Simo".