Auto rubata e data alle fiiamme, indagano i carabinieri

Una Toyota Yaris rubata poco distante e finita in un fossato, incendiata e distrutta dalle fiamme. Il misterioso rogo è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Bibano di Godega di Sant'Urbano, in via Tariei, quando da poco erano trascorse le 4.30. Chi aveva trafugato il mezzo ne ha probabilmente perso il controllo. Per spegnere le fiamme è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della Compagnia di Conegliano che stanno cercando di ricostruire un episodio ancora oscuro. L'auto è solitamente utilizzata dalla figlia della proprietaria dell'abitazione di fronte alla quale è stata rubata.