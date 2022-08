Tragedia di Godega, Orsago perde Daniele: giovane promessa del nuoto

Orsago e Vittorio Veneto non si danno pace per la scomparsa di Daniele Ortolan, tra le quattro vittime del terribile schianto mortale avvenuto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto a Godega di Sant'Urbano.

La famiglia di Daniele è conosciutissima ad Orsago, la mamma Tiziana gestisce il negozio di abbigliamento "L'arcobaleno". Daniele era molto noto anche a Vittorio Veneto dove studiava al liceo "Marcantonio Flaminio" e coltivava una delle sue più grandi passioni: il nuoto. Legato alla società "Nottoli Nuoto", era stato nuotatore agonista di alto livello e, in tempi più recenti, istruttore e assistente dei bagnanti. Un ragazzo benvoluto da tutti, con la testa sulle spalle. Decine i messaggi di cordoglio arrivati durante tutta la giornata di domenica sia sui social che ai genitori e al fratello. Nel pomeriggio di domenica il sindaco di Orsago, Fabio Collot, ha fatto visita ai genitori per portare loro la vicinanza e il cordoglio di tutto il paese. «C'è poco da dire su una tragedia del genere - commenta il primo cittadino dopo la visita - quattro amici usciti chissà quante volte insieme per divertirsi, come è giusto fare a quell'età, non è possibile perderli così. Conosco molto bene la mamma di Daniele e l'incontro di oggi è stato quasi familiare. Ci tenevo tantissimo a portare le condoglianze di tutto il paese, qui ad Orsago ci conosciamo tutti siamo una grande famiglia e penso che oggi e nei prossimi giorni sia giusto ci sia spazio solo per il dolore di una tragedia davvero difficilissima da accettare».