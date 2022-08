Strage di Godega, Caneva in lutto per Marco: due anni fa aveva perso il papà

Il tragico incidente mortale avvenuto a Godega di Sant'Urbano nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto ha raggiunto anche la provincia di Pordenone, Caneva per la precisione dove viveva Marco Da Re, uno dei quattro giovanissimi che hanno perso la vita al ritorno da una serata in compagnia.

«Marco avrebbe compiuto 19 anni a novembre - commenta il sindaco di Caneva, Dino Salatin -. Questa mattina sono andato personalmente a portare le mie condoglianze alla madre che, solo due anni fa, aveva perso il marito. Marco non frequentava molto Caneva, gli studi lo avevano portato più verso Cordignano, paese d'origine della madre. Di recente aveva fatto uno stage in un'azienda di Orsago. Sono davvero senza parole per quanto accaduto: alla mamma di Marco ho detto che siamo pronti a darle il massimo supporto anche nei mesi a venire. Noto però che queste tragedie della strada succedono un po' troppo spesso ultimamente - conclude il primo cittadino -. Bisognerebbe capire come intervenire per prevenire simili disgrazie».