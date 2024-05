Si uccide gettandosi sui binari, tragedia sulla tratta Venezia-Udine

Tragedia intorno alle 12.40 di oggi, 29 maggio, alla stazione ferroviaria di Pianzano di Godega di Sant'Urbano. Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, si è tolto la vita gettandosi sui binari al passaggio di un treno in transito. La circolazione lungo la Venezia-Udine è stata interrotta, con inevitabili disagi e ritardi. Intervenuti sul luogo del dramma medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, un residente della zona in età avanzata. Intervenuti sul posto sia i carabinieri che la polizia ferroviaria.