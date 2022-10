Una vita spesa per aiutare il prossimo, Stefania muore a 54 anni

Sarà celebrato venerdì prossimo, 28 ottobre, alle 15, presso la chiesa parrocchiale di Bibano di Godega di Sant'Urbano il funerale di Stefania Miuzzo, la 54enne scomparsa nella notte tra martedì e mercoledì dopo una lunga malattia contro cui stava combattendo da molto. Stefania lascia la mamma Lina, la sorella Laura e gli altri familiari: era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale e in parrocchia, fin da giovanissima, come coordinatrice del Grest locale e presenza fissa agli eventi di "Carnevali di Marca". La 54enne lavorava come impiegata commerciale in un'agenzia per il lavoro di Conegliano. Decine i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla sua famiglia.

Così ha scritto il direttore del settimanale diocesano “L’Azione”, don Alessio Magoga: «Ciao, Stefania. Grazie di cuore per questi anni di collaborazione e soprattutto di amicizia sincera. Grazie davvero. Anche se in questo momento ci lasci tutti in una grande sofferenza».