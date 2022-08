Strage di Godega, tre anni fa altri due morti nello stesso tratto

Dopo il decesso dei quattro ragazzi tra i 18 e 19 anni, avvenuto la scorsa notte a Godega di Sant'Urbano, la polizia stradale ha ultimato gli accertamenti e sta preparando un dossier per la Procura di Treviso.

Sul tratto di strada dove il conducente della Polo ha perso il controllo, finendo nel canale a lato strada, c'è il limite di 50 chilometri orari. Gli investigatori sono in attesa degli esiti degli esami tossicologici disposti dalla Procura, attesi nei primi giorni della prossima settimana. Nel marzo del 2019 un'altra fuoriuscita autonoma era costata la vita a due giovanissimi: Prefettura di Treviso e polizia stradale hanno deciso di convocare, per la mattina di martedì 16 agosto, il Comitato Operativo Viabilità, cui parteciperanno tutti gli enti che concorrono alla vigilanza stradale, in modo da poter definire le contromisure da adottare per fare in modo che tragedie simili accadano sempre più raramente.