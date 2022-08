Strage di Godega, sindaco in sopralluogo nella via dell'incidente

Ferragosto di dolore e rabbia in Via Cordignano a Godega di Sant'Urbano: per tutta la giornata di lunedì c'è stato un continuo viavai di amici, conoscenti e semplici cittadini sul luogo dell'incidente.

Tutti ancora increduli e sconvolti per la scomparsa di Daniele De Re, Xhuliano Kellici, Daniele Ortolan e Marco Da Re, i quattro ragazzi di 18 e 19 anni morti nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 agosto. Sul luogo della tragedia, lunedì mattina, c'è stato il sopralluogo del sindaco di Godega, Paola Guzzo, e del vicesindaco Paolo Attemandi. Martedì mattina, 16 agosto, il sindaco parteciperà al Comitato operativo viabilità convocato in Prefettura a Treviso. Scopo dell'incontro sarà definire quali misure adottare per mettere in sicurezza quel tratto di strada in Via Cordignano dove, nel 2019, altri due giovanissimi avevano già perso la vita. I residenti, ancora sotto choc, chiedono vengano presi provvedimenti al più presto per evitare nuove stragi.