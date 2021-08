Vandali nella notte: gomme tagliate a una trentina di auto in sosta

E' successo a Cornuda, nella zona tra Parco Munari e Via Verdi. Carabinieri al lavoro per risalire all'identità dei responsabili. Nessuna videocamera attiva in zona, sconcerto in paese

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, sono state tagliate le gomme di una trentina di automobili parcheggiate tra Parco Munari e Via Verdi: «Un atto vandalico deplorevole, segno di inciviltà e mancanza di rispetto». Con queste parole i cittadini hanno segnalato l'accaduto sui social.

Chi aveva lasciato l'auto parcheggiata in strada si è svegliato giovedì mattina con un danno di diverse centinaia di euro. Per colpire un numero così alto di automobili, l'ipotesi più probabile è che i vandali fossero ben più di uno. Nessun motivo preciso che possa giustificare un gesto del genere. In paese la rabbia è tanta perché, oltre al danno, c'è stata anche la beffa di scoprire che nella zona non sono presenti videocamere di sorveglianza. I carabinieri hanno avviato le indagini, raccogliendo numerose segnalazioni dei cittadini ma risalire agli autori dell'atto vandalico non sarà facile. In passato, la zona di Via Verdi era già stata al centro di episodi simili, anche se non così gravi: le auto in sosta erano state imbrattate con delle bombolette spray.