Butta i documenti tra i rifiuti abbandonati, denunciato ecovandalo

I carabinieri della Tenenza di Oderzo hanno denunciato, per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, un 53enne di Gorgo al Monticano. L'uomo senza averne ricevuto alcun genere di autorizzazione, aveva abbandonato nel terreno agricolo di un ignaro 46enne del luogo, diversi sacchi contenenti rifiuti organici maleodoranti, che sono stati poi raccolti e smaltiti tramite un’azienda specializzata della zona. L’identificazione dell’autore del reato è avvenuta perché all'interno dei rifiuti abbandonati sono stati trovati i suoi documenti personali.

In una diversa operazione i carabinieri di Susegana hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia, nei confronti di un 29enne di Mareno di Piave, che deve scontare un cumulo pene di 11 mesi e 2 giorni di reclusione per un furto aggravato commesso in Spresiano nel settembre 2014 ed una rapina aggravata commessa in Fontanelle nel novembre 2013. terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Treviso.

Infine i militari dell'Arma di Castelfranco Veneto hanno denunciato, per evasione, un 35enne cittadino marocchino residente in quel centro, il quale, benché sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare dal luglio 2023 su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, per un cumulo pene di sette mesi di reclusione per guide in stato di ebbrezza commesse in San Martino di Lupari (Padova) nel luglio 2017 e Castelfranco Veneto nell’aprile del 2021, più volte si è allontanato dal domicilio senza presentarsi sul luogo di lavoro dove era stato autorizzato a recarsi dell’Ufficio di Sorveglianza di Venezia.