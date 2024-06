Aggredita mentre canta a un matrimonio: Alessia Toffoli smentisce il padre

La cantante Alessia Toffoli ha smentito l'episodio denunciato domenica 2 giugno, sui social, dal padre Thomas Toffoli: nessuna aggressione ai danni della giovane cantante 23enne di Vittorio Veneto. Sabato sera, 1º giugno, Alessia si stava esibendo con il gruppo 3 Mendi a un ricevimento nuziale organizzato a Villa Revedin, nel comune di Gorgo al Monticano. Tutto sembrava procedere per il meglio quando, all'improvviso, un invitato ha preso per il braccio la cantante cadendo rovinosamente a terra. Alessia Toffoli ha sbattuto violentemente il capo contro il pavimento, riportando traumi a testa e ginocchio.

Il racconto sui social del padre di Alessia, presentato come un caso di violenza sulle donne, aveva suscitato decine di commenti increduli e di sdegno ma è stata proprio la figlia, ai microfoni di Antenna 3, a smentire quanto scritto dal padre: nessuna aggressione o violenza, solo una caduta accidentale. Sul posto non è stato necessario l'intervento del Suem 118 ma la giovane si è comunque recata in pronto soccorso per una serie di accertamenti. Il giovane che l'ha fatta cadere a terra si è subito scusato per l'accaduto. «Continua la mancanza di rispetto e verso le donne» aveva scritto Thomas Toffoli, presidente del circolo di Fratelli d'Italia Vittorio Veneto.