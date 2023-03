/ Via Sant'Antonino

Tragico schianto di Gorgo al Monticano, fissata la data dei funerali delle due giovani vittime

Le esequie di Eralda Spahillari sono in programma domani, 11 marzo, alle ore 14 a Ponte di Piave. Si svolgeranno in maniera laica e saranno ospitate presso il palazzetto dello sport. L'ultimo saluto a Barbara Brotto è invece stato fissato per lunedì 13 marzo, alle ore 15, al Duomo di Oderzo