Colpo in un'azienda edile: spariti due furgoni, attrezzatura e due pc

I Carabinieri della Tenenza di Oderzo su un furto avvenuto nottetempo presso un'impresa attiva nel settore edile di via Serenissima di Gorgo al Monticano. Ignoti, dopo aver manomesso cancello carraio e porta d'ingresso della ditta, hanno trafugato due furgoni parcheggiati all'interno con a bordo materiale da costruzione e un paio di computer dagli uffici amministativi per poi darsi alla fuga. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Dopo il sopralluogo, i militari dell'Arma stanno reperendo le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire il possibile itinerario seguito dai malfattori.