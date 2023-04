Rogo devasta un magazzino di 200 metri quadrati: paura per due bombole di gpl

Alle 14:10 di oggi, martedì 25 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gorgo al Monticano per l’incendio di una struttura di lamiera di circa 200 mq adibita a legnaia, ricovero mezzi da giardinaggio e deposito. I pompieri arrivati da Motta di Livenza e successivamente da Conegliano con due autopompe, due autobotti e 10 pompieri, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto oltre 300 quintali di legna, uno spaccalegna, una motozappa e altri attrezzi oltre altro materiale messo a deposito. Coinvolte nelle fiamme anche due bombole di Gpl. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 19.