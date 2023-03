Incidente di Gorgo, Mikele Tatani non è più in pericolo di vita

Dopo 20 giorni dall'incidente di Gorgo al Monticano, Mikele Tatani non è più in pericolo di vita. Il 19enne in quella notte era alla guida della Bmw 420 che si è schiantata a 140 all'ora contro un platano. Persero la vita sul colpo Eralda Spahillari di 19 anni e Barbara Brotto, 17 anni.

I medici dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove Mikele era ricoverato hanno sciolto la prognosi e il giovane è già stato trasferito all'ospedale di San Vito al Tagliamento. È stata scartata l'ipotesi dell'amputazione di entrambe le gambe che era stata paventata in un primo momento e il ragazzo si è uscito dal coma, ma al momento è ancora sotto sedazione. Le sue condizioni future potranno essere valutate solo in un secondo momento, quando sarà risvegliato e inizieranno convalescenza e riabilitazione.

Una perizia cinematica, disposta dal sostituto procuratore Gabriella Cama, nei prossimi giorni dovrebbe chiarire la dinamica dell'incidente. Eralda e Barbara erano sedute sul lato destro dell'automobile, la prima sul posto del passeggero, la seconda sul sedile posteriore.