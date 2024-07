Schianto mortale a Gorgo, Mikele Tatani e Gezim Qerosi davanti al giudice

Mikele Tatani e Gezim Qerosi andranno davanti al gup Piera De Stefani che dovrà decidere se rinviarli o meno a giudizio. La data d'inizio del procedimento non è ancora stata fissata ma presumibilmente sarà calendarizzata tra settembre e ottobre. I due giovani sarebbero i responsabili del tremendo schianto avvenuto il 5 marzo del 2023 a Gorgo al Monticano costato la vita a Eralda Spahillari, una diciannovenne di origini albanesi, e a Barbara Brotto, diciassettenne di Rustignè di Oderzo, lasciando invece gravemente ferito Daniel Castelli, il 18enne che sedeva sul sedile anteriore della vettura condotta da Tatani, 20enne pordenonese che era anche il fidanzato di Eralda.

L'incidente sarebbe avvenuto mentre era in atto un tentativo di "doppio" sorpasso di una terza vettura che precedeva, lungo via Sant'Antonino, sia la Bmw 420 con a bordo il 20enne sia la Polo del 19enne Qerosi. Secondo la perizia vettura di Qerosi avrebbe tentato di passare a sinistra la terza macchina però lo avrebbe fatto quando già la Bmw sarebbe stata in realtà sulla sinistra tentando un sorpasso continuo. A quel punto sarebbe avvenuto il contatto che, presumibilmente, ha fatto finire fuori strada l'auto di Tatani. L'impatto, che ha lasciato delle tracce evidenti sulla carrozzeria della Polo producendo anche il distacco dello specchietto di sinistra, sarebbe avvenuto quando Mikele era già in fase di accelerazione a una velocità di circa 140 chilometri all'ora, almeno 90 chilometri oltre il limite che in quella strada è fissato a 50. Stessa velocità dell'auto di Qerosi che però non si sarebbe accorto dell'amico non avendo controllato lo specchietto retrovisore. La Polo poi avrebbe continuato per qualche centinaio di metri prima di fermarsi e tornare indietro.